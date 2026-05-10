Steuert Stuttgarts Frühlingsfest auf Besucherrekord zu?

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach drei Wochen Sause rund um Festzelte und Achterbahn geht das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen zu Ende. Gespannt blicken die Veranstalter auf die Besucherzahlen.

Denn das Fest war bereits zur Halbzeit auf dem besten Weg, die Erwartungen zu übertreffen. Nach Angaben der Veranstalter wurden nach eineinhalb Wochen etwa eine Million Besucher gezählt - das ist das Niveau des Vorjahres. Damals kamen am Ende nach offiziellen Angaben 2,2 Millionen Besucher auf den Wasen – Rekord.

Das 86. Frühlingsfest war am 18. April feierlich eröffnet worden. Nach Angaben der Veranstalter ist es das größte Frühlingsfest Europas. Auf dem Wasen am Neckar kommen mehr als 200 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute zusammen.