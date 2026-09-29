Aufbau Bundeswehrstandort

Stillgestanden war gestern – Soldaten wieder in Sigmaringen

Zwölf Jahre lang war die Kaserne ohne Soldaten. Jetzt feiert die Bundeswehr ihr Comeback. Doch auf dem Gelände wohnen derzeit noch hunderte Geflüchtete. Wie geht es für sie weiter?

In die Graf-Stauffenberg-Kaserne sollen wieder Soldaten einziehen. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
In die Graf-Stauffenberg-Kaserne sollen wieder Soldaten einziehen. (Archivbild)

Sigmaringen (dpa/lsw) - Jahrelang war keine Spur von Militär in der Graf-Stauffenberg-Kaserne – jetzt kehrt die Bundeswehr nach Sigmaringen zurück. Mit einer politischen Absichtserklärung ist der Weg für das Comeback der Soldaten frei. Schon an diesem Donnerstag (1. Oktober) soll die ehemalige Kaserne reaktiviert werden. 

Vertreter des Verteidigungsministeriums, der Stadt Sigmaringen, des baden-württembergischen Justizministeriums sowie der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben legten in der Erklärung nun die Grundlage fest, auf der die Wiedernutzung der Liegenschaft erfolgen soll. 

Auf dem Areal der früheren Kaserne ist noch eine Landeserstaufnahmestelle (LEA). Wie der Bürgermeister der Stadt Sigmaringen, Marcus Ehm (CDU), mitteilte, bleibt die LEA wohl bis mindestens Ende des Jahres. Der Justizminister von Baden-Württemberg, Moritz Oppelt (CDU), habe bei der Veranstaltung gesagt: «Für das Land Baden-Württemberg hat der Aufwuchs der Bundeswehr Priorität eins.» Solange die vollständige Liegenschaft nicht vom Militär gebraucht werde, werde die LEA dort weiter betrieben. Die durchschnittliche Belegung der Einrichtung liegt in diesem Jahr laut dem Justizministerium bei rund 300 Personen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das für die Bundeswehr interessante Gesamtareal umfasst das Kasernengelände einschließlich des früheren Standortübungsplatzes. Um Platz zu schaffen für die Ausbildung von Soldaten, wurden an bundesweit fünf Standorten vorbereitende Schritte in die Wege geleitet – darunter auch in Sigmaringen.

Der letzte Soldat verließ 2014 die Graf-Stauffenberg-Kaserne. Bevor die Kaserne geschlossen wurde, gab es in Sigmaringen zwischen 2.500 und 3.000 Dienstposten.

Wegen der geplanten Vergrößerung der Bundeswehr hatte das Verteidigungsministerium bereits im Herbst 2025 die Umwandlung ehemaliger Militärstandorte ausgesetzt. Für fünf der Liegenschaften, die die Bundeswehr im Juli grundsätzlich als geeignet erklärt hatte, wurden weitere Schritte eingeleitet. Diese ehemaligen Kasernen samt der zugehörigen Übungsplätze sollen nehmen dem Standort Sigmaringen für die neuen Wehrdienstleistenden vorbereitet werden:

- Unteroffizier-Krüger-Kaserne in Kusel (Rheinland-Pfalz)
- Kurpfalz-Kaserne in Speyer (Rheinland-Pfalz)
- Kanaal-van-Wessem-Kaserne in Soest (Nordrhein-Westfalen)
- US-Kasernengelände Ray Barracks in Friedberg (Hessen)

Alle Liegenschaften sollen laut dem Verteidigungsministerium dem Heer zugeordnet werden. 

Seit 1. Januar gilt der neue freiwillige Wehrdienst

Das Gesetz für den neuen Wehrdienst auf freiwilliger Basis war am 1. Januar in Kraft getreten. Alle Männer und Frauen, die volljährig werden, erhalten Fragebögen, um Eignung und Motivation für die Bundeswehr zu erheben. Junge Männer müssen den Bogen verpflichtend ausfüllen, für junge Frauen ist dies freiwillig.

Deutschland reagiert damit auf die Bedrohung durch Russland und die in der Folge geänderten Nato-Ziele. So soll die aktive Truppe auf 260.000 Männer und Frauen wachsen. Ende des ersten Quartals 2026 waren es rund 185.000. Zudem soll es 200.000 Männer und Frauen in der Reserve geben. Sollten die Zielkorridore verfehlt werden, kann der Bundestag über eine Wehrpflicht entscheiden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundeswehr plant Ausbildung in Sigmaringen
Aufbau Bundeswehrstandort

Bundeswehr plant Ausbildung in Sigmaringen

Wie Sigmaringen zum neuen Bundeswehr-Hotspot werden könnte – und warum die Landeserstaufnahmestelle dabei eine zentrale Rolle spielt.

10.08.2026

Bundeswehr baut Sigmaringen zum Zentrum für Heimatschutz aus
Aufbau Bundeswehrstandort

Bundeswehr baut Sigmaringen zum Zentrum für Heimatschutz aus

Die Bundeswehr plant, Sigmaringen zum Zentrum für Heimatschutz in Baden-Württemberg auszubauen. Was sich vor Ort künftig ändern soll.

24.07.2026

Kommt die Bundeswehr zurück nach Sigmaringen?
Reaktivierung von Kaserne

Kommt die Bundeswehr zurück nach Sigmaringen?

Wegen des neuen Wehrdienstes braucht die Bundeswehr dringend mehr Platz. Acht Standorte bundesweit sind nun in der engeren Auswahl - auch eine ehemalige Kaserne in Sigmaringen.

09.07.2026

Comeback der Armee - Was bedeutet das für die Städte?
Bundeswehr

Comeback der Armee - Was bedeutet das für die Städte?

Viele Jahre baute die Bundeswehr Dienstposten und Standorte ab. Baden-Württemberg litt darunter, die Kommunen klagten. Nun die Kehrtwende: Sie kommen wieder, die Soldaten. Was will die Bundeswehr?

30.10.2025

Soldat verunglückt beim Abseilen aus Hubschrauber
Bundeswehr

Soldat verunglückt beim Abseilen aus Hubschrauber

Der Unfall ereignet sich bei einer Übung an einem Bundeswehrstandort in der Eifel. Der Soldat liegt im Krankenhaus.

06.09.2025