«Stolpermade» ade: Woltemades rasanter Aufstieg beim VfB

Stuttgart (dpa) - Der eine oder andere Fan des SV Werder Bremen dürfte mittlerweile bereuen, dass er Bundesliga-Shootingstar Nick Woltemade in seiner Zeit an der Weser den fiesen Spitznamen «Stolpermade» verpasst hat. Denn inzwischen verzückt der schlaksige Angreifer nicht nur die Anhänger seines neuen Clubs VfB Stuttgart. Er ist dank seiner neun Saisontore in der Fußball-Bundesliga - inklusive des eindrucksvollen Solos gegen den VfL Wolfsburg - und seines Dreierpacks für die U21-Nationalmannschaft längst in aller Munde.