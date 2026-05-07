Storchendichte in Hessen bundesweit am höchsten
Mit 7,4 Störchen pro 100 Quadratkilometer erreicht Hessen die höchste Dichte bundesweit. Vor allem das hessische Ried gilt als Topgebiet.
Kassel/Büttelborn (dpa/lhe) - Der Bestand an Störchen in Hessen wächst stetig. So gab es laut dem Ornithologen Bernd Petri im vergangenen Jahr 1.563 Brutpaare. «Das war eine Zunahme von 164 Brutpaaren im Vergleich zum Jahr 2024 mit 1.399 Brutpaaren», erläuterte der Weißstorchexperte beim Naturschutzbund Hessen (Nabu).
In den vergangenen 30 Jahren sei eine jährliche Zuwachsrate von 10 bis 20 Prozent zu verzeichnen gewesen. Topgebiet sei das hessische Ried. Auch die Radenhäuser Lache bei Kirchhain zähle zu den Hauptbrutgebieten.
Mit einer Anzahl von 7,4 Vögeln auf 100 Quadratkilometern hat Hessen laut Petri die höchste Storchendichte in ganz Deutschland. Die mit Abstand meisten Brutpaare leben dem Experten zufolge im Landkreis Groß-Gerau (406), gefolgt vom Wetteraukreis (243) und dem Main-Kinzig-Kreis (184).