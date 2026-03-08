Landtagswahl Baden-Württemberg

Strack-Zimmermann kritisiert FDP-Spitze nach Wahldebakel

Unter Parteichef Lindner verlor die FDP zig Landtagswahlen - dennoch war aus der Partei kaum ein Murren zu hören. Nachfolger Dürr erlebt nun, dass sich das ändert. Kritik kommt von prominenter Stelle.

FDP-Präsidiumsmitglied Strack-Zimmermann übt nach der FDP-Pleite bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg deutliche Kritik an der FDP-Spitze in Berlin
FDP-Präsidiumsmitglied Strack-Zimmermann übt nach der FDP-Pleite bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg deutliche Kritik an der FDP-Spitze in Berlin

Berlin (dpa) - Nach dem FDP-Debakel bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gerät die Parteispitze in Berlin unter Druck. «Wir müssen uns ehrlich eingestehen, dass von der Bundespolitik zu wenig Rückenwind kam», heißt es in einer Erklärung von FDP-Präsidiumsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann. 

Ohne die Namen von Parteichef Christian Dürr und Generalsekretärin Nicole Büttner zu nennen, schrieb sie weiter: «Jetzt heißt es Butter bei die Fische. Dazu gehört das Selbstverständnis, Verantwortung für Wahlergebnisse zu übernehmen.» Eine klare Rücktrittsforderung an die Parteiführung enthielt die Stellungnahme aber nicht.

Die FDP scheiterte bei der Wahl in ihrem Stammland Baden-Württemberg mit etwa 4,4 Prozent deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde und flog aus dem Landtag. 

Nicht nur Kritik - FDP muss wieder Lösungen anbieten

Strack-Zimmermann, die an der Spitze der FDP-Delegation im Europäischen Parlament steht, forderte, die FDP müsse wieder klar zeigen, wofür sie stehe: «Lösungen anbieten für Wirtschaft, Sicherheit und Zukunft. Für etwas, nicht gegen etwas.» Weiter heißt es in der Erklärung: «Die FDP irritiert viele Menschen zu oft und gibt zu selten überzeugende Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. Die Menschen erwarten Lösungen und sichtbare Aktionen, nicht nur Reaktionen oder Kritik an dem, was andere machen.» 

Das Problem der FDP ist aus Sicht von Strack-Zimmermann, dass viele Menschen derzeit nicht mehr glaubten, dass liberale Politik Wohlstand schaffe. «Wir müssen die Gesellschaft davon überzeugen, dass Freiheit und Innovation die Grundlage unseres Wohlstands sind», erklärte die FDP-Europapolitikerin.

