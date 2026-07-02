Straßenbahn erfasst Auto auf Bahnübergang - Frau verletzt
Eine 63-Jährige fährt mit ihrem Auto über einen Bahnübergang. Dann kollidiert ihr Wagen mit einer Straßenbahn.
Heidelberg (dpa/lsw) - Eine 63 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn auf einem Bahnübergang in Heidelberg schwer verletzt worden. Die Fahrerin wurde nach Polizeiangaben in ihrem Auto eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht. In der Straßenbahn befanden sich 13 Menschen - sie blieben unverletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.
Der Kleinwagen der Frau kollidierte demnach mit einer Bahn der Linie 5. Die Kreuzung wurde während der Unfallaufnahme zunächst für den Straßen- und Bahnverkehr gesperrt - die Fahrbahn konnte später wieder freigegeben werden.