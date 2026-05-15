Zug erfasst Auto auf Schwäbischer Alb - Mann schwer verletzt
Ein Zug kollidiert südlich von Reutlingen an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Auto. Der Fahrer des Wagens wird schwer verletzt. Was derzeit bekannt ist.
Trochtelfingen (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto ist ein Mann im Landkreis Reutlingen schwer verletzt worden. Ein Triebwagen der Schwäbischen Alb Bahn erfasste das Auto aus bislang ungeklärter Ursache an einem unbeschranktem Bahnübergang bei Trochtelfingen. Der Autofahrer war allein im Wagen, er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Zu seinem Zustand machte die Polizei Reutlingen zunächst keine näheren Angaben. Die Bahnstrecke zwischen Gammertingen und Engstingen ist derzeit gesperrt.