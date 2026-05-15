Zug erfasst Auto auf Schwäbischer Alb - Mann schwer verletzt

Trochtelfingen (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto ist ein Mann im Landkreis Reutlingen schwer verletzt worden. Ein Triebwagen der Schwäbischen Alb Bahn erfasste das Auto aus bislang ungeklärter Ursache an einem unbeschranktem Bahnübergang bei Trochtelfingen. Der Autofahrer war allein im Wagen, er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.