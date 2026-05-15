Polizei-Einsatz

Zug erfasst Auto auf Schwäbischer Alb - Mann schwer verletzt

Ein Zug kollidiert südlich von Reutlingen an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Auto. Der Fahrer des Wagens wird schwer verletzt. Was derzeit bekannt ist.

Bei Reutlingen kollidierte ein Zug mit einem Auto. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Bei Reutlingen kollidierte ein Zug mit einem Auto. (Symbolbild)

Trochtelfingen (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Auto ist ein Mann im Landkreis Reutlingen schwer verletzt worden. Ein Triebwagen der Schwäbischen Alb Bahn erfasste das Auto aus bislang ungeklärter Ursache an einem unbeschranktem Bahnübergang bei Trochtelfingen. Der Autofahrer war allein im Wagen, er wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. 

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Zu seinem Zustand machte die Polizei Reutlingen zunächst keine näheren Angaben. Die Bahnstrecke zwischen Gammertingen und Engstingen ist derzeit gesperrt.

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