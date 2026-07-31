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Streichs Wunschliste: «Müsste 300 werden oder 800»

Der frühere Freiburger Bundesliga-Trainer Christian Streich hat noch so viele persönliche Wünsche, dass er sie wohl nicht alle umsetzen kann. Einer wird sich aber zeitnah erfüllen - mit dem Fahrrad.

Christian Streich hat nicht genug Zeit, um sich in diesem Leben alle Wünsche zu erfüllen. Foto: Andreas Gora/dpa
Christian Streich hat nicht genug Zeit, um sich in diesem Leben alle Wünsche zu erfüllen.

Stuttgart/Schruns (dpa) - Der frühere Bundesliga-Trainer Christian Streich wird sich in diesem Leben wohl nicht mehr alle Wünsche erfüllen können. Um dies tun zu können, «müsste ich 300 werden oder 800», sagte der ehemalige Coach des SC Freiburg in einem Interview von Sky Sport. Es war die Antwort auf die Frage, ob es noch Dinge gebe, die auf seiner «Bucket List», also seiner persönlichen Wunschliste, stünden. 

Ohne Arbeit geht es nicht

Streich erklärte, dass er an ganz vielen Orten noch nicht gewesen sei. «Ich habe so viele Sachen noch nicht gemacht. Ich mache jetzt eine Reise mit einem Freund mit dem Fahrrad. Das habe ich mir immer gewünscht.»

Es sei für ihn aber auch wichtig zu arbeiten, meinte der 61-Jährige, der sich nach seinem freiwilligen Abschied vom SC Freiburg im Sommer 2024 zunächst eine Auszeit vom Fußball genommen hatte. Während der WM in den USA, Kanada und Mexiko arbeitete er nun für das ZDF als Experte. «Ich kann es gar nicht genießen, wenn ich nicht gearbeitet habe. Zu viel frei geht nicht.»

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