Streik bei Lufthansa endet: Ausfälle am Morgen

Am Donnerstag und Freitag waren jeweils rund 1000 Flüge ausgefallen und nur 10 bis 20 Prozent der ursprünglich geplanten Flüge konnten stattfinden. Der zusätzliche Warnstreik der Luftsicherheitskräfte in Hamburg und Frankfurt war bereits am Donnerstag zu Ende gegangen. Er hatte dazu geführt, dass an den beiden Flughäfen keine Passagiere zusteigen konnten.