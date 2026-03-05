Demonstrationen auch in BW

Streik gegen Wehrdienst - Dürfen Schüler dafür schwänzen?

Am Donnerstag wollen in vielen Städten Schüler wegen des neuen Wehrdienstes streiken. Aber dürfen Schüler das überhaupt? Und hilft ihnen im Zweifel eine Entschuldigung der Eltern?

Bereits im Dezember hatten junge Menschen gegen den neuen Wehrdienst demonstriert. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Bereits im Dezember hatten junge Menschen gegen den neuen Wehrdienst demonstriert. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Schülerinnen und Schüler wollen am Donnerstag in mehreren Städten in Baden-Württemberg gegen den neuen Wehrdienst demonstrieren. Die Initiatoren haben zu einem «Schulstreik gegen die Wehrpflicht» aufgerufen. Aktionen sind unter anderem in Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe und Mannheim geplant. Aber dürfen Schülerinnen und Schüler überhaupt streiken? 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nein, sagt ein Sprecher des Kultusministeriums. Für alle Schülerinnen und Schüler gelte die Schulpflicht. «Eine Beurlaubung zur Teilnahme an Demonstrationen ist nicht vorgesehen», teilte der Sprecher mit. Auch von ihren Eltern können sich Streikteilnehmer demnach keine Entschuldigung ausstellen lassen. Die Teilnahme an einer Demo sei kein Entschuldigungsgrund, so der Sprecher. 

Kultusministerium: Sorgen und Ängste gehören in die Schule

Welche Konsequenzen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Demos aber genau drohen, dürfte von Ort zu Ort variieren. Genau Angaben macht das Ministerium nicht. Nur so viel: «Schulleitungen gehen mit entsprechenden Fehlzeiten verantwortungsvoll und mit Augenmaß um.»

Aus Sicht des Ministeriums gehört die Auseinandersetzung mit politischen Themen in die Schule. «Entscheidend ist, dass Lehrkräfte ihren Schülerinnen und Schülern genügend Zeit einräumen, um Sorgen, Nöte und Ängste – beispielsweise im Hinblick auf die aktuelle Krisensituation im Nahen Osten – im Unterricht zu besprechen.» Es sei ausdrücklich zu begrüßen, dass die junge Generation politische Entwicklungen aufmerksam verfolge und sich mit Fragen ihrer eigenen Zukunft auseinandersetze. «Schule muss ihnen hierfür einen Ort bieten», hieß es. 

Wehrdienst ist zunächst weiter freiwillig

Hintergrund des Schulstreiks ist die Neuregelung des Wehrdienstes in Deutschland. Seit Anfang des Jahres bekommen junge Menschen, die volljährig werden, Fragebögen zugeschickt. Abgefragt werden Angaben zur Person, der Gesundheit sowie die Bereitschaft zum Wehrdienst. Männer müssen den Fragenbogen zurückschicken, Frauen können es freiwillig tun. Für Männer ist auch die Musterung verpflichtend, allerdings befinden sich die Kapazitäten dafür noch im Aufbau. Der Wehrdienst an sich ist aber zunächst freiwillig. Sollte das nicht ausreichen, behält sich die schwarz-rote Koalition die Einführung einer sogenannten Bedarfswehrpflicht vor.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bundesweiter Schulstreik gegen Wehrpflicht: Auch Weinheim demonstriert im März 
Schulstreiks

Bundesweiter Schulstreik gegen Wehrpflicht: Auch Weinheim demonstriert im März 

Im März beteiligen sich Weinheimer Schüler an einem bundesweiten Schulstreik gegen die Wehrpflicht. Was genau geplant ist.

27.02.2026

Viele tausend Demonstranten bei Protesten gegen Wehrdienst
Schulstreik

Viele tausend Demonstranten bei Protesten gegen Wehrdienst

In ganz Deutschland riefen Initiativen zu Demonstrationen gegen die Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung auf. Schüler boykottierten in zahlreichen Städten den Unterricht. Oft unterstützten Eltern sie.

05.12.2025

Schüler im Südwesten demonstrieren gegen Wehrdienstgesetz
Bundeswehr

Schüler im Südwesten demonstrieren gegen Wehrdienstgesetz

Das neue Gesetz bringt Musterung und Fragenbogen zurück – und sorgt bei jungen Menschen für Aufruhr. Warum viele Schüler jetzt auf die Straße gehen und was sie befürchten.

05.12.2025

Jugend gegen Wehrpflicht: Hunderte protestieren in Hessen
Wehrpflichtgesetz

Jugend gegen Wehrpflicht: Hunderte protestieren in Hessen

Schülerinnen und Schüler protestieren gegen Wehrdienst-Pläne - und stoßen dabei auch auf Widerstand. Welche Kritik sie äußern und wie Schulen und Verbände reagieren.

05.12.2025

Update: Doch kein Schulstreik gegen Wehrpflicht in Weinheim
Bundeswehr

Update: Doch kein Schulstreik gegen Wehrpflicht in Weinheim

Schüler aus der Region wollen am Freitag auf die Straße gehen, um gegen die Wehrpflicht zu streiken. Neben Heidelberg und Ludwigshafen stand auch Weinheim auf der Liste.

04.12.2025