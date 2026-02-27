Schulstreiks

Bundesweiter Schulstreik gegen Wehrpflicht: Auch Weinheim demonstriert im März 

Im März beteiligen sich Weinheimer Schüler an einem bundesweiten Schulstreik gegen die Wehrpflicht. Was genau geplant ist.

In ganz Deutschland werden Schulstreiks gegen Wehrpflicht organisiert. Auch in Weinheim wird am bundesweiten Aktionstag im März gestreikt. Symbolfoto. Foto: IMAGO/Michael Nguyen
In ganz Deutschland werden Schulstreiks gegen Wehrpflicht organisiert. Auch in Weinheim wird am bundesweiten Aktionstag im März gestreikt. Symbolfoto.

Weinheim. Ob Kiel, Potsdam, Göttingen, Kassel oder auch Weinheim – in vielen verschiedenen Städten in ganz Deutschland organisieren lokale Schülerinitiativen, Streikkomitees und Bündnisse Demonstrationen und Kundgebungen und rufen zum Schulstreik am Mittwoch, 5. März 2026, gegen die Wehrpflicht auf. Die Aktion ist Teil einer bundesweiten Initiative, an der sich nach Angaben der Organisatoren mehrere Städte beteiligen.

Impressum

Im Aufruf heißt der Initiative es: „Es heißt, wir sollen für Deutschland Krieg führen können. Doch was ist eigentlich mit unserem Recht, in Frieden zu leben und selbst zu entscheiden, wie wir unser Leben führen wollen?“ Die Initiatoren sprechen sich gegen eine verpflichtende Musterung junger Menschen aus und kritisieren insbesondere mögliche Auswirkungen auf Schulabgänger und Abiturienten.

Statt zusätzlicher Militärausgaben fordern die beteiligten Schülerinnen und Schüler stärkere Investitionen in Bildung, Ausbildungsplätze und Klimaschutz.

In Weinheim beginnt die Demonstration um 11.20 Uhr am Sepp-Herberger-Stadion. Der Zug führt an den Schulen DBS, PGW und FRS vorbei und endet mit einer Kundgebung am Dürreplatz. Nach Angaben der Veranstalter sind alle Interessierten eingeladen, sich an der Demonstration zu beteiligen. (tak)

