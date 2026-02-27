Bundesweiter Schulstreik gegen Wehrpflicht: Auch Weinheim demonstriert im März 

Weinheim. Ob Kiel, Potsdam, Göttingen, Kassel oder auch Weinheim – in vielen verschiedenen Städten in ganz Deutschland organisieren lokale Schülerinitiativen, Streikkomitees und Bündnisse Demonstrationen und Kundgebungen und rufen zum Schulstreik am Mittwoch, 5. März 2026, gegen die Wehrpflicht auf. Die Aktion ist Teil einer bundesweiten Initiative, an der sich nach Angaben der Organisatoren mehrere Städte beteiligen.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Im Aufruf heißt der Initiative es: „Es heißt, wir sollen für Deutschland Krieg führen können. Doch was ist eigentlich mit unserem Recht, in Frieden zu leben und selbst zu entscheiden, wie wir unser Leben führen wollen?“ Die Initiatoren sprechen sich gegen eine verpflichtende Musterung junger Menschen aus und kritisieren insbesondere mögliche Auswirkungen auf Schulabgänger und Abiturienten.

Statt zusätzlicher Militärausgaben fordern die beteiligten Schülerinnen und Schüler stärkere Investitionen in Bildung, Ausbildungsplätze und Klimaschutz.