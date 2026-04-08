Zu Fuß neben Autobahn

Streit auf A96 eskaliert – Polizei ermittelt gegen Paar

Zeugen bemerken einen Mann zu Fuß neben der Autobahn. Seine Freundin steht mit dem Auto ganz in der Nähe auf einem Parkplatz und ist verletzt. Was ist passiert?

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann und die Frau wegen Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann und die Frau wegen Körperverletzung. (Symbolbild)

Kammlach (dpa) - Ein Streit zwischen einem Paar hat auf der Autobahn 96 im Allgäu für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zeugen meldeten einen Mann, der neben der Straße zu Fuß unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten den 43-Jährigen fanden, sagte er, dass seine Freundin ihn im Streit bei Kammlach (Landkreis Unterallgäu) abgesetzt hatte. 

Auf einem nahegelegenen Parkplatz trafen sie dann auf die ebenfalls 43-Jährige. Sie war verletzt und erklärte, ihr Freund habe sie geschlagen. Deshalb habe sie ihn aussteigen lassen. Der alkoholisierte Mann erhob ebenfalls Vorwürfe gegen seine Freundin. Deshalb ermittelt die Polizei nun gegen beide wegen Körperverletzung.

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