Streit auf A96 eskaliert – Polizei ermittelt gegen Paar

Kammlach (dpa) - Ein Streit zwischen einem Paar hat auf der Autobahn 96 im Allgäu für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zeugen meldeten einen Mann, der neben der Straße zu Fuß unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten den 43-Jährigen fanden, sagte er, dass seine Freundin ihn im Streit bei Kammlach (Landkreis Unterallgäu) abgesetzt hatte.