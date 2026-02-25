Streit beim Kartenspielen: Mann mit Messer verletzt

Heroldstatt (dpa/lsw) - Bei einem Streit beim Kartenspielen in einer Arbeiterunterkunft hat ein Mann einen Mitspieler mit einem Messer verletzt. Der 46 Jahre alte mutmaßlicher Täter soll dabei versucht haben, sein Opfer zu töten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Das 37 Jahre alte Opfer habe allerdings nur oberflächliche Schnittverletzungen erlitten und sei in eine Klinik gekommen. Gegen den Tatverdächtigen erließ die Haftrichterin am Montag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags.