Angriff mit Messer

Streit beim Kartenspielen: Mann mit Messer verletzt

Kartenspiel mit blutigem Ende: In einer Arbeiterunterkunft eskaliert ein Streit, als ein 46-Jähriger plötzlich ein Messer aus der Küche holt. Was Zeugen und Polizei berichten.

Gegen den Verdächtigen erging Haftbefehl und er kam in eine Justizvollzugsanstalt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Heroldstatt (dpa/lsw) - Bei einem Streit beim Kartenspielen in einer Arbeiterunterkunft hat ein Mann einen Mitspieler mit einem Messer verletzt. Der 46 Jahre alte mutmaßlicher Täter soll dabei versucht haben, sein Opfer zu töten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Das 37 Jahre alte Opfer habe allerdings nur oberflächliche Schnittverletzungen erlitten und sei in eine Klinik gekommen. Gegen den Tatverdächtigen erließ die Haftrichterin am Montag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags.

Die beiden Männer waren demnach am Sonntagabend in der Unterkunft in Heroldstatt im Alb-Donau-Kreis in Streit geraten. Beide waren laut Polizei betrunken. Der 46-Jährige habe dann aus der Küche das Messer geholt. Zeugen hätten ihm das Messer schließlich abgenommen. Die Polizei stellte es als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Mittlerweile befindet sich der Verdächtige in Untersuchungshaft.

