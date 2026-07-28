Ermittlungen laufen

Streit eskaliert: Frau soll Mann mit Messer attackiert haben

Spätabends gerät ein Paar im Wetteraukreis in einen Streit. Für den Mann endet die Nacht im Krankenhaus.

Polizisten trafen die Verdächtige am Sonntag an und nahmen sie fest. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Polizisten trafen die Verdächtige am Sonntag an und nahmen sie fest. (Symbolbild)

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Bei einem Streit soll eine Frau in Bad Nauheim (Wetteraukreis) ihren Lebensgefährten mit einem Messer schwer verletzt haben. Die 32-Jährige flüchtete, sie wurde am Tag danach von Polizisten gefunden und festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Inzwischen sei sie wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft. 

Den 38 Jahre alten Mann brachten Rettungskräfte nach dem Angriff am Samstag in ein Krankenhaus. Seine Verletzungen waren schwer, aber nicht lebensgefährlich, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Ersten Ermittlungen zufolge war das Paar am späten Abend in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in einen Streit geraten.

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