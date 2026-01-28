Kriminalität

Streit nach Küchenkauf - Mann mit Schreckschusswaffe bedroht

Ein Mann will sich über eine Küche beschweren, die er gebraucht erstanden hat. Die Verkäuferin zückt die Waffe - nun könnte es Konsequenzen für beide Beteiligte geben.

Eine Schreckschusspistole soll die Verkäuferin dem Mann vor das Gesicht gehalten haben. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Eine Schreckschusspistole soll die Verkäuferin dem Mann vor das Gesicht gehalten haben. (Symbolbild)

Nersingen (dpa) - Während eines Streits um eine gebrauchte Küche soll die Verkäuferin einen Mann in Schwaben mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Der 31-Jährige hatte die Küche gekauft, ihm zufolge war sie aber unvollständig, wie die Polizei mitteilte. Deswegen sei er am Dienstag zur Wohnung der 29 Jahre alten Verkäuferin in Nersingen (Landkreis Neu-Ulm) gegangen. Als die Frau die Tür nicht geöffnet habe, habe der Mann die Terrasse betreten und an die Fenster geklopft. Die 29-Jährige forderte ihn daraufhin auf, an der Haustür zu warten, wie es hieß.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Als sie öffnete, soll sie dem Mann die Schreckschusspistole vor das Gesicht gehalten haben. Der 31-Jährige flüchtete und rief die Polizei. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung. Der Mann wurde wegen Hausfriedensbruch angezeigt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mannheim: 21-Jähriger mit Schreckschusswaffe bedroht Passanten
Polizei stoppt Bewaffneten

Mannheim: 21-Jähriger mit Schreckschusswaffe bedroht Passanten

Ein junger Mann hat am Marktplatz in Mannheim mit einer Schreckschusswaffe für Aufsehen gesorgt. Die Polizei stellte ihn nach einer Meldung einer Zeugin.

01.12.2025

Raub mit Schreckschusswaffe – Verkäuferin leicht verletzt
Kriminalität

Raub mit Schreckschusswaffe – Verkäuferin leicht verletzt

Zwei Männer stürmen mit einer Schreckschusspistole einen Geschenkeladen in Bad Homburg. Es kommt zu einem Gerangel. Die Beute ist mager. Was passiert mit der Waffe?

09.11.2025

Mann zieht Schreckschusswaffe und bedroht Vater und Tochter
Notfälle

Mann zieht Schreckschusswaffe und bedroht Vater und Tochter

Kurz vor Mitternacht geht bei der Polizei ein Notruf ein. Ein Mann soll im öffentlichen Nahverkehr eine Waffe gezogen haben. Die Bedrohten sind ein 35-jähriger Vater und seine Tochter.

18.08.2025

Mann mit Schreckschusswaffe bedroht - SEK-Einsatz
Kriminalität

Mann mit Schreckschusswaffe bedroht - SEK-Einsatz

Zwei 39-Jährige geraten aneinander. Einer von ihnen sucht das Gespräch - doch der andere greift zur Waffe.

22.07.2025

Streit mit Schreckschusswaffe eskaliert
Hersfeld-Rotenburg

Streit mit Schreckschusswaffe eskaliert

Bei einem Streit zwischen drei Männern im Landkreis Hersfeld-Rotenburg zückt einer der Beteiligten eine Waffe. Er muss später mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

10.05.2024