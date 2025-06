Stadt in Sachsen-Anhalt

Stadt in Sachsen-Anhalt

Brandbrief an Scholz: Burg fordert andere Flüchtlingspolitik

Die Migrationspolitik sorgt regelmäßig für Streit zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Die Stadt Burg in Sachsen-Anhalt bemängelt den derzeitigen Zustand und meldet sich per Brief beim Kanzler.