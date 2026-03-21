Messergewalt

Streit vor Dönerimbiss: Mann sticht mit Messer zu

Ein Streit vor einem Dönerimbiss eskalierte: Mitten im Gerangel floss Blut, Passanten griffen ein. Wie es dazu kam und warum ein Staubsaugerrohr eine Rolle spielt.

Der mutmaßliche Täter kam in eine psychiatrische Klinik. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der mutmaßliche Täter kam in eine psychiatrische Klinik. (Symbolbild)

Echterdingen (dpa/lsw) - Bei einem Streit vor einem Dönerimbiss soll ein 31 Jahre alter Mann mit einem Küchenmesser zugestochen haben. Er stach dem 51 Jahre alten Besitzer des Geschäfts in den Oberschenkel, wie die Polizei mitteilte. Der Verletze kam in ein Krankenhaus.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Am Freitagabend habe der mutmaßliche Täter mit einem Staubsaugerrohr gegen die Glastür des Imbisses in Echterdingen (Landkreis Esslingen) geschlagen. Daraufhin kam der Besitzer heraus und wollte ihm das Rohr abnehmen. Es entwickelte sich ein Gerangel, bei dem der 31-Jährige zugestochen haben soll. Der 51-Jährige soll nach dem Stich mit dem Staubsaugerrohr zugeschlagen haben. 

Passanten gingen dazwischen und trennten die Kontrahenten bis zum Eintreffen der Polizei, wie es hieß. Der mutmaßliche Täter kam in eine psychiatrische Klinik.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ludwigshafen: Streit in Hochhaus eskaliert – Mann mit Messer verletzt 
Polizei

Ludwigshafen: Streit in Hochhaus eskaliert – Mann mit Messer verletzt 

Bei einer Auseinandersetzung in einem Hochhaus im Hemshof sind zwei Männer verletzt worden - auch ein Küchenmesser war im Spiel.

08.02.2026

Mannheim: Mutmaßliche Drogendealer attackieren Passanten  
Angriff mit Pfefferspray

Mannheim: Mutmaßliche Drogendealer attackieren Passanten  

Zwei unbekannte Männer haben in Mannheim einen 47-jährigen Passanten angegriffen und verletzt. Zuvor sollen ihm die Männer Drogen angeboten haben.

19.01.2026

Frau greift Supermarkt-Angestellte mit Staubsaugerrohr an
Kreis Tübingen

Frau greift Supermarkt-Angestellte mit Staubsaugerrohr an

Eine Frau gerät in einem Supermarkt in Rage und geht auf zwei Angestellte los. Das hat Folgen.

30.06.2025

Streit in Imbiss – Mann mit Küchenmesser verletzt
Mannheim

Streit in Imbiss – Mann mit Küchenmesser verletzt

Zeugen rufen in Mannheim am Abend die Polizei. Vor einem Imbiss treffen die Beamten auf einen blutenden Mann. Was ist passiert?

09.03.2025

Britische Regierung: Messergewalt ist nationale Krise
Kriminalität

Britische Regierung: Messergewalt ist nationale Krise

Immer wieder kommen in Großbritannien junge Menschen ums Leben, weil jemand ein Messer zückt. Die Londoner Regierung will gegen Messergewalt vorgehen und setzt dabei auf prominente Unterstützung.

09.09.2024