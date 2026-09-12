Streitschlichter wird ins Gesicht geschlagen
Mitten in der Tübinger Innenstadt eskaliert ein Streit: Ein 18-Jähriger will helfen und wird dabei selbst verletzt.
Tübingen (dpa/lsw) - Bei dem Versuch, einen Streit in der Tübinger Innenstadt zu schlichten, ist ein 18-Jähriger selbst ins Gesicht geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er in der Nacht zum Samstag eine Auseinandersetzung unter drei Menschen beobachtet und wollte eingreifen. Zwei der Beteiligten sollen daraufhin auf ihn losgegangen sein und ihn leicht verletzt haben. Anschließend flüchteten sie. Die Polizei sucht Zeugen.