Täter flüchtig

Streitschlichter wird ins Gesicht geschlagen

Mitten in der Tübinger Innenstadt eskaliert ein Streit: Ein 18-Jähriger will helfen und wird dabei selbst verletzt.

Ein 18-Jähriger wird in der Tübinger Innenstadt angegriffen, als er einen Streit schlichten will. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein 18-Jähriger wird in der Tübinger Innenstadt angegriffen, als er einen Streit schlichten will. (Symbolbild)

Tübingen (dpa/lsw) - Bei dem Versuch, einen Streit in der Tübinger Innenstadt zu schlichten, ist ein 18-Jähriger selbst ins Gesicht geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er in der Nacht zum Samstag eine Auseinandersetzung unter drei Menschen beobachtet und wollte eingreifen. Zwei der Beteiligten sollen daraufhin auf ihn losgegangen sein und ihn leicht verletzt haben. Anschließend flüchteten sie. Die Polizei sucht Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Junger Streitschlichter in Neckarsulm schwer verletzt
Auseinandersetzung

Junger Streitschlichter in Neckarsulm schwer verletzt

Mitten in der Nacht eskaliert ein Streit: Ein 17-Jähriger will laut Polizei helfen. Er landet am Ende schwer verletzt im Krankenhaus.

01.06.2026

Streitschlichter wird mit Gürtel attackiert
Reutlingen

Streitschlichter wird mit Gürtel attackiert

Ein Mann will nachts in Reutlingen bei einem Streit vermitteln - und wird dann selbst angegriffen. Nun ermittelt die Polizei.

07.02.2026

Mann verletzt Streitschlichter mit Messer schwer
Stichverletzung

Mann verletzt Streitschlichter mit Messer schwer

Ein 26-Jähriger will in Aulendorf einen Streit schlichten – und wird dabei mit einem Messer schwer verletzt. Was über den Ablauf des Angriffs und den mutmaßlichen Täter bekannt ist.

29.12.2025

Mannheim: Mann in Regionalzug ins Gesicht geschlagen - Täter flüchtig
RE 70

Mannheim: Mann in Regionalzug ins Gesicht geschlagen - Täter flüchtig

Ein 49-Jähriger ist in einem Regionalzug bei Mannheim ins Gesicht geschlagen worden – der Täter ist bislang flüchtig.

05.09.2025

Heidelberg: Auf Faschingsfeier geschlagen und mit Pfefferspray besprüht
Blaulicht

Heidelberg: Auf Faschingsfeier geschlagen und mit Pfefferspray besprüht

Unbekannter schlägt 19-Jährigen bei Faschingsveranstaltung ins Gesicht und besprüht ihn mit Pfefferspray. Angreifer ist flüchtig.

03.03.2025