Streuobstwiesen in Hessen: Fünf Ziele zum Entdecken

Frankfurt/Friedberg/Bad Homburg/Wiesbaden/Dautphetal (dpa/lhe) - Streuobstwiesen sind weit mehr als Obstgärten. Mit ihren hochstämmigen Bäumen, Wiesen und Hecken zählen sie zu den artenreichsten Kulturlandschaften Europas und bieten zahlreichen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. In Hessen gibt es noch Tausende Hektar dieser traditionellen Landschaft – viele davon sind frei zugänglich und laden zum Erkunden ein.

1. Lohrberg und Berger Hang (Frankfurt)

Das Streuobstgebiet am Berger Hang gilt als das größte zusammenhängende seiner Art in Hessen. Rund um den Lohrberg führen Spazierwege zwischen alten Apfel-, Birnen- und Kirschbäumen entlang. Von den Wiesen aus bieten sich weite Ausblicke auf die Frankfurter Skyline. Das MainÄppelHaus informiert über alte Obstsorten und die hessische Apfelweinkultur.

2. Ockstädter Kirschenberg (Friedberg-Ockstadt)

Die Hänge rund um Ockstadt gehören zu den bekanntesten Streuobstlandschaften Hessens und sind Teil der hessischen Streuobststrategie. Das Gebiet beeindruckt mit seinem Mosaik aus Obstbäumen, Hecken und Hohlwegen und bietet weite Ausblicke über die Wetterau.

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3. Kirdorfer Feld (Bad Homburg)

Das Kirdorfer Feld zählt zu den ökologisch wertvollsten Kulturlandschaften im Rhein-Main-Gebiet. Streuobstwiesen wechseln sich hier mit Feuchtwiesen, Quellen und Hecken ab – eine Kombination, die zahlreichen seltenen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bietet. Rundwege führen durch das geschützte Gebiet und machen die Vielfalt der Landschaft erlebbar.

4. Streuobstwiesen bei Wiesbaden-Rauenthal

Zwischen Weinbergen und den Ausläufern des Taunus prägen weitläufige Streuobstwiesen die Landschaft rund um Rauenthal. Alte Obstbäume, offene Wiesen und zahlreiche Wanderwege machen das Gebiet zu einem abwechslungsreichen Ausflugsziel. Besonders reizvoll ist die Verbindung aus traditioneller Obstkultur und den typischen Weinbergslagen des Rheingaus.

5. Streuobstroute Dautphetal (Lahn-Dill-Bergland)