Trauer

Tod von Knebel: «Kulturlandschaft verliert prägende Stimme»

Hessen trauert um Badesalz-Comedian Gerd Knebel. Ministerpräsident Rhein würdigt einen Künstler, «der mit Humor die hessische Alltagskultur pointiert und authentisch auf die Bühne gebracht hat».

Gerd Knebel, Teil des Duos Badesalz, ist gestorben. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Gerd Knebel, Teil des Duos Badesalz, ist gestorben. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Tod von Musiker und Badesalz-Comedian Gerd Knebel hat auch die Landespolitik in Wiesbaden ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. «Unser Land verliert einen Künstler, der mit seinem Humor die hessische Alltagskultur pointiert und authentisch auf die Bühne gebracht hat», erklärte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hessens Kulturlandschaft verliere eine prägende Stimme, sagte Kunstminister Timon Gremmels (SPD). Als Badesalz-Mitglied, Musiker und Kabarettist habe Knebel über Jahrzehnte gezeigt, wie klug und zugleich herzlich Humor im Dialekt sein könne. «Knebel hat uns mit Ironie und südhessischem Charme einen Spiegel vorgehalten – aber nie von oben herab, immer mit Respekt für die Menschen und ihre Eigenheiten. Dabei zeigte er, wie viel kulturelle Kraft in regionaler Identität steckt.»

Knebel starb am Samstag im Alter von 72 Jahren. Er sei «nach einer schweren Krebserkrankung würdevoll und friedlich im Kreise seiner Liebsten von uns gegangen», hieß in einer Mitteilung von Knebels Familie. 

Knebel war in den 1980er Jahren als Sänger mit der Band Flatsch bekanntgeworden. Später gründete er mit Henni Nachtsheim das Comedy-Duo Badesalz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trauer um Badesalz-Comedian Gerd Knebel
Comedian ist tot

Trauer um Badesalz-Comedian Gerd Knebel

Er habe noch bis zuletzt seinen Humor nicht verloren, hieß es. Der Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot. Als Teil des Komiker-Duos Badesalz wurde er über die hessischen Grenzen hinaus bekannt.

25.01.2026

Rhein würdigt verstorbene Ruth Wagner als loyale Demokratin
Trauer

Rhein würdigt verstorbene Ruth Wagner als loyale Demokratin

Mit dem Tod der Freidemokratin Ruth Wagner hat Hessen eine ehemalige Vizeregierungschefin verloren. Wie reagiert CDU-Ministerpräsident Boris Rhein?

30.12.2025

Boris Rhein: Tod Kockischs großer Verlust für Kulturszene
Fernsehen

Boris Rhein: Tod Kockischs großer Verlust für Kulturszene

Ein Charakterdarsteller, der auch Brücken zwischen Ost und West geschlagen habe - so würdigt Hessens Ministerpräsident Rhein (CDU) den verstorbenen Schauspieler Uwe Kockisch.

24.12.2025

Badesalz veröffentlicht Silvester-Song
Jahreswechsel

Badesalz veröffentlicht Silvester-Song

Mit «Alles Gute» hat Badesalz bereits vor Jahren einen Geburtstagssong veröffentlicht. Nun folgt ein Partylied für den Jahreswechsel.

27.12.2024

Rhein würdigt gute Zusammenarbeit mit Dreyer
Rücktritt

Rhein würdigt gute Zusammenarbeit mit Dreyer

Die beiden Regierungschefs in Wiesbaden und Mainz trennt das Parteibuch. Doch die Zusammenarbeit mit seiner Kollegin sei stets konstruktiv gewesen, sagt der hessische Ministerpräsident.

19.06.2024