Tod von Knebel: «Kulturlandschaft verliert prägende Stimme»
Hessen trauert um Badesalz-Comedian Gerd Knebel. Ministerpräsident Rhein würdigt einen Künstler, «der mit Humor die hessische Alltagskultur pointiert und authentisch auf die Bühne gebracht hat».
Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Tod von Musiker und Badesalz-Comedian Gerd Knebel hat auch die Landespolitik in Wiesbaden ihre Trauer zum Ausdruck gebracht. «Unser Land verliert einen Künstler, der mit seinem Humor die hessische Alltagskultur pointiert und authentisch auf die Bühne gebracht hat», erklärte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU).
Hessens Kulturlandschaft verliere eine prägende Stimme, sagte Kunstminister Timon Gremmels (SPD). Als Badesalz-Mitglied, Musiker und Kabarettist habe Knebel über Jahrzehnte gezeigt, wie klug und zugleich herzlich Humor im Dialekt sein könne. «Knebel hat uns mit Ironie und südhessischem Charme einen Spiegel vorgehalten – aber nie von oben herab, immer mit Respekt für die Menschen und ihre Eigenheiten. Dabei zeigte er, wie viel kulturelle Kraft in regionaler Identität steckt.»
Knebel starb am Samstag im Alter von 72 Jahren. Er sei «nach einer schweren Krebserkrankung würdevoll und friedlich im Kreise seiner Liebsten von uns gegangen», hieß in einer Mitteilung von Knebels Familie.
Knebel war in den 1980er Jahren als Sänger mit der Band Flatsch bekanntgeworden. Später gründete er mit Henni Nachtsheim das Comedy-Duo Badesalz.