Das bleibt von Badesalz in Erinnerung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen hat Badesalz Kult-Status. Aber auch über die Grenzen des Bundeslands hinaus ist das Comedy-Duo - bestehend aus Henni Nachtsheim und Gerd Knebel - bekannt. Am Samstag ist Knebel im Alter von 72 Jahren gestorben.

Das Duo brachte Alltagssituationen mit viel Ironie, Herz und Humor auf die Bühne. «Knebel hat uns mit Ironie und südhessischem Charme einen Spiegel vorgehalten – aber nie von oben herab, immer mit Respekt für die Menschen und ihre Eigenheiten», sagte Kultur- und Kunstminister Timon Gremmels (SPD).

Was von Badesalz in Erinnerung bleibt - eine Auswahl:

- «Och joh» oder «Dabrauchemergarnet­drübberredde» - Badesalz hat den hessischen Dialekt bundesweit buchstäblich in aller Munde gebracht

- Der Badesalz-Kinofilm «Abbuzze!» von 1996 über zwei Männer, die in einem Aufzug steckenbleiben - mit vielen grotesken Szenen aus dem täglichen Leben

- Knebels Auftritt als kurioser Bodybuilder in einer Muckibude: «Im Mai, wenn da die Schwimmbäder uffmache, hier, muss des alles ausdefiniert sein!»

- Der Fußballsketch über «Anthony Sabini» mit einer bitteren Botschaft zum Thema Fans und Rassismus

- Der Western-Sketch «Hessi James», bei dem der kleine Hessi James den großen Revolverheld John G. G. Tucker auf hessisch totbabbelt

- Knebel als Motorradrocker «Headbanger», der seinen Kumpel «Richie» über die Vorteile einer sanften Geburt belehrt: «Vorsicht, sonst is ruckzuck die Lippe dick!»

- Viele Lieder von Badesalz: Angefangen von «Ein dufter Abend» über «Alles Gute» bis zu dem Ende 2024 veröffentlichten Silvestersong

- Knebel bei dem Dauerbrenner als Sohn mit seinen Fragen: «Pappa?!» «Was dann!?» ... «Bub, Du bist jetzt 42 Jahr' und Elektroingenieur...»

- «Sach ma hats heut Nacht geregnet?» - «Seh ich so aus, du Drecksack?» -

«Gereizt - der neue Film von Jacques Bubu»

- Knebel als Kunde in der «Mitesszentrale»: «Studente mach ich ach net!« - «Sie sollen sie ja auch nicht essen!»

-Gerd Knebel als Verkäufer eines Rhythmusgeräts - inklusive Lambada: «Achthunnerfuffzich Mark, da is alles drin»! Die zufriedene Kundin: «Wenn de Lambada net dabei gewese wär, hätt ich des Gerät net genomme!»