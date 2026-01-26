Hessisches Kult-Duo

Das bleibt von Badesalz in Erinnerung

Von «Hessi James» bis zur «Mitesszentrale»: Badesalz hat mit Herz und Humor über Jahrzehnte die Kulturlandschaft geprägt - auch über Hessen hinaus.

Seit Anfang der 80er-Jahre bildeten Henni Nachtsheim (rechts) und Gerd Knebel das Komiker-Duo Badesalz. (Archivbild) Foto: Gaby Bresslein/Badesalz/dpa
Seit Anfang der 80er-Jahre bildeten Henni Nachtsheim (rechts) und Gerd Knebel das Komiker-Duo Badesalz. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen hat Badesalz Kult-Status. Aber auch über die Grenzen des Bundeslands hinaus ist das Comedy-Duo - bestehend aus Henni Nachtsheim und Gerd Knebel - bekannt. Am Samstag ist Knebel im Alter von 72 Jahren gestorben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Duo brachte Alltagssituationen mit viel Ironie, Herz und Humor auf die Bühne. «Knebel hat uns mit Ironie und südhessischem Charme einen Spiegel vorgehalten – aber nie von oben herab, immer mit Respekt für die Menschen und ihre Eigenheiten», sagte Kultur- und Kunstminister Timon Gremmels (SPD). 

Was von Badesalz in Erinnerung bleibt - eine Auswahl:

- «Och joh» oder «Dabrauchemergarnet­drübberredde» - Badesalz hat den hessischen Dialekt bundesweit buchstäblich in aller Munde gebracht

- Der Badesalz-Kinofilm «Abbuzze!» von 1996 über zwei Männer, die in einem Aufzug steckenbleiben - mit vielen grotesken Szenen aus dem täglichen Leben

- Knebels Auftritt als kurioser Bodybuilder in einer Muckibude: «Im Mai, wenn da die Schwimmbäder uffmache, hier, muss des alles ausdefiniert sein!» 

- Der Fußballsketch über «Anthony Sabini» mit einer bitteren Botschaft zum Thema Fans und Rassismus

- Der Western-Sketch «Hessi James», bei dem der kleine Hessi James den großen Revolverheld John G. G. Tucker auf hessisch totbabbelt

- Knebel als Motorradrocker «Headbanger», der seinen Kumpel «Richie» über die Vorteile einer sanften Geburt belehrt: «Vorsicht, sonst is ruckzuck die Lippe dick!»

- Viele Lieder von Badesalz: Angefangen von «Ein dufter Abend» über «Alles Gute» bis zu dem Ende 2024 veröffentlichten Silvestersong

- Knebel bei dem Dauerbrenner als Sohn mit seinen Fragen: «Pappa?!» «Was dann!?» ... «Bub, Du bist jetzt 42 Jahr' und Elektroingenieur...»

- «Sach ma hats heut Nacht geregnet?» -  «Seh ich so aus, du Drecksack?» -
«Gereizt - der neue Film von Jacques Bubu»

- Knebel als Kunde in der «Mitesszentrale»: «Studente mach ich ach net!« - «Sie sollen sie ja auch nicht essen!»

-Gerd Knebel als Verkäufer eines Rhythmusgeräts - inklusive Lambada: «Achthunnerfuffzich Mark, da is alles drin»! Die zufriedene Kundin: «Wenn de Lambada net dabei gewese wär, hätt ich des Gerät net genomme!»

- «Viel zu harmlos» - Aufgebrachte Nachbarn überlegen sich drakonische Strafen für einen Mann, der samstags die Straße nicht kehrt

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tod von Knebel: «Kulturlandschaft verliert prägende Stimme»
Trauer

Tod von Knebel: «Kulturlandschaft verliert prägende Stimme»

Hessen trauert um Badesalz-Comedian Gerd Knebel. Ministerpräsident Rhein würdigt einen Künstler, «der mit Humor die hessische Alltagskultur pointiert und authentisch auf die Bühne gebracht hat».

26.01.2026

Trauer um Badesalz-Comedian Gerd Knebel
Comedian ist tot

Trauer um Badesalz-Comedian Gerd Knebel

Er habe noch bis zuletzt seinen Humor nicht verloren, hieß es. Der Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot. Als Teil des Komiker-Duos Badesalz wurde er über die hessischen Grenzen hinaus bekannt.

25.01.2026

Feuerwehr löscht Brand auf südhessischem Recyclinghof
Einsatz in Biebesheim

Feuerwehr löscht Brand auf südhessischem Recyclinghof

Wegen eines Brandes auf einem Recyclinghof war die Feuerwehr am Donnerstagabend in Biebesheim in Einsatz. Anwohnerinnen und Anwohner sollten zwischenzeitlich Fenster und Türen geschlossen halten.

14.03.2025

Digitales Portal soll hessisches Kulturgut zeigen
Digitalisierung

Digitales Portal soll hessisches Kulturgut zeigen

Ausstellungsstücke, Bücher und weitere Kulturgüter in Hessen sollen in ein Verzeichnis fließen. Wann es zur Verfügung steht, ist noch nicht klar.

18.01.2025

Badesalz veröffentlicht Silvester-Song
Jahreswechsel

Badesalz veröffentlicht Silvester-Song

Mit «Alles Gute» hat Badesalz bereits vor Jahren einen Geburtstagssong veröffentlicht. Nun folgt ein Partylied für den Jahreswechsel.

27.12.2024