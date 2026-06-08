Stromversorgung

Stromausfall: Feuerwehr bereitet Notversorgung für Nacht vor

Ein Brand im Umspannwerk legt Teile von Reutlingen lahm. Welche Folgen das hat und wie die Stadt sich um die Betroffenen kümmert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (dpa/lsw) - Nach dem Stromausfall in Reutlingen und umliegenden Gemeinden gehen die Behörden offenbar davon aus, dass viele Menschen noch länger ohne Stromversorgung bleiben. Für die Nacht solle ein Notfalltreffpunkt eingerichtet werden, sagte Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister Roland Wintzen, der den Verwaltungsstab leitet. Dort sollen Menschen zum Beispiel ihr Handy laden oder Babynahrung erwärmen können. Ziel sei es, die Einschränkungen für die Menschen so gering wie möglich zu halten.

Für einige Kitas werde für Dienstag eine Notbetreuung organisiert, sagte Wintzen. Informationen dazu sowie zu weiteren Themen solle es dazu im Laufe des Tages auf den Internetseiten der Stadt geben.

In der Nacht hatte es im Umspannwerk Reutlingen-West gebrannt, so dass dieses ausfiel. In der Nacht seien 200 Kräfte der Feuerwehren im Einsatz gewesen, sagte Vize-Feuerwehrchef Matthias Hertler. Aktuell seien noch etwa halb so viele Einsatzkräfte mit den Folgen befasst. 

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Der Brand sei seit etwa 5.00 Uhr gelöscht, sagte Hertler. Gegen 4.45 Uhr sei eine außergewöhnliche Einsatzeinlage ausgerufen worden.

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