Stromversorgung abgebrochen

Stromausfall in Tübingen: 1.000 Hausanschlüsse betroffen

In der Nacht fällt der Strom in zwei Tübinger Stadtteilen aus. Auch ein Industriegebiet und ein Schulzentrum sind betroffen. Die Stadtwerke Tübingen haben einen Verdacht.

Ein Gewitter hat mutmaßlich den Stromausfall verursacht. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Gewitter hat mutmaßlich den Stromausfall verursacht. (Symbolbild)

Tübingen (dpa/lsw) - In Tübingen ist bei rund 1.000 Hausanschlüssen der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Stadtwerke Tübingen (swt) waren bei dem Stromausfall in den Stadtteilen Derendingen und Kreßbach unter anderem ein Industriegebiet und ein Schulzentrum betroffen.

Die swt gehen nach eigenen Angaben derzeit davon aus, dass ein Gewitter einen Kurzschluss ausgelöst und den Ausfall verursacht haben könnte. Die Leitwarte der Stadtwerke konnte die Störung schnell finden und die Stromversorgung innerhalb weniger Minuten wiederherstellen, hieß es.

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