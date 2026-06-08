Brand im Reutlinger Stromnetz

Stromausfall trifft auch die Kreiskliniken Reutlingen

Stundenlang fällt in Reutlingen der Strom aus. Das trifft nicht nur die privaten Haushalte, auch die Kliniken sind betroffen.

Nach dem Brand in der Nacht und dem Stromausfall waren nach Angaben des Netzbetreibers Netze BW Anzeichen für eine Brandstiftung gefunden worden. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach dem Brand in der Nacht und dem Stromausfall waren nach Angaben des Netzbetreibers Netze BW Anzeichen für eine Brandstiftung gefunden worden. (Archivbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Der Stromausfall in Reutlingen hat auch die Kreiskliniken in der Stadt getroffen. «Es kam für mehrere Stunden zu Einschränkungen in unserem Betrieb», sagte ein Sprecher der Krankenhäuser. Das Klinikum am Steinenberg sei bis gegen 6.00 Uhr über ein Notstromaggregat versorgt worden, danach habe das Haus wieder Strom bekommen. 

«Wir sind dennoch mit angezogener Handbremse unterwegs», sagte der Sprecher. «Vorsorglich bis heute Mittag haben wir alle planbaren Operationen verschoben.»

Mehrere Brandstellen am Umspannwerk entdeckt 

Nach dem Brand in der Nacht und dem Stromausfall waren nach Angaben des Netzbetreibers Netze BW Anzeichen für eine Brandstiftung gefunden worden. Laut Landeskriminalamt Baden-Württemberg ermittelt die Polizei in alle Richtungen.

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