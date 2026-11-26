Stromausfall trifft Pliezhausen und Waldorfhäslach
Plötzlich gingen in großen Teilen von Pliezhausen und Waldorfhäslach die Lichter aus: Erst nach eineinhalb Stunden kam der Strom zurück. Was den Ausfall auslöste.
Pliezhausen/Waldorfhäslach (dpa/lsw) - Große Teile von Pliezhausen und Waldorfhäslach sind für eineinhalb Stunden ohne Strom gewesen. Grund für den Stromausfall war ein Kabelfehler, also ein technischer Defekt, wie die FairEnergie, eine Tochter der Stadtwerke Reutlingen, mitteilte. Der Stromausfall sei um 13.27 Uhr gemeldet worden. Seit etwa 15.00 Uhr sei ein Großteil der Haushalte wieder mit Strom versorgt. Die genaue Anzahl der betroffenen Haushalte war laut einer Sprecherin zunächst unklar.