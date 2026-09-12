Zwei Stunden ohne Strom - Ausfall am Bodensee
Ein defektes Kabel legt in Tettnang für rund zwei Stunden Teile der Stromversorgung lahm. Die Reparatur steht noch aus.
Tettnang (dpa/lsw) - In Tettnang (Bodenseekreis) ist am Vormittag für zwei Stunden der Strom ausgefallen. Betroffen waren nach Angaben des Regionalwerks Bodensee mehrere Quartiere, vor allem im Süden der Stadt. Ursache war den Angaben nach ein defektes Mittelspannungskabel.
Der Strom fiel erstmals am frühen Vormittag aus und war mehrmals hintereinander weg, wie das Regionalwerk mitteilte. Drei Bereitschaftskräfte leiteten die Versorgung über eine sogenannte Ringschaltung um und überbrückten so den defekten Abschnitt. Nach gut zwei Stunden war der Strom in allen Gebieten wieder da. Nach Angaben der «Schwäbischen Zeitung», die zuerst berichtet hatte, rückte die Feuerwehr wegen des Ausfalls zu drei Einsätzen aus.
Wie viele Haushalte betroffen waren, teilte das Regionalwerk nicht mit. Die Reparatur des Kabels soll Anfang der Woche beginnen. Es war den Angaben zufolge der erste Ausfall im Mittelspannungsnetz in diesem Jahr - bei älteren Leitungen komme das gelegentlich vor, sagte ein Sprecher.