Strombedarf der Rechenzentren dürfte weiter deutlich steigen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Rechenzentren in Hessen verbrauchen immer mehr Strom – und ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. Nach Schätzungen des hessischen Wirtschaftsministeriums könnte der Stromverbrauch in diesem Jahr erstmals die Marke von 7.000 Gigawattstunden (GWh) übersteigen.

Insbesondere die Dynamik bei Cloud-Diensten, Anwendungen der Künstlichen Intelligenz und die Bündelung massiver Rechenleistung durch Computer-Cluster werde den kommenden Strombedarf entscheidend prägen, teilte das Ministerium mit. Das bedeute, dass der ursprünglich auf rund 8.000 GWh prognostizierte Strombedarf für 2030 tatsächlich höher ausfallen könne.

«Zukunftsnetz Hessen» soll im Herbst Ergebnisse vorstellen

Um den steigenden Energiebedarf bewältigen zu können, setze die Landesregierung auf einen beschleunigten Ausbau der Stromnetze. Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) habe dafür in diesem Jahr die Plattform «Zukunftsnetz Hessen» ins Leben gerufen, in der zahlreiche Akteure, darunter auch Vertreter der Digitalbranche, Wege suchten, um einen passgenauen Stromnetzausbau in Hessen zu ermöglichen. Die Ergebnisse sollen im Herbst vorgestellt werden.

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