Struff/Hanfmann ziehen ins Doppel-Finale in Stuttgart ein

Stuttgart (dpa) - Nach dem frühen Ausscheiden der heimischen Teilnehmer im Einzel ist dennoch am Sonntag ein deutscher Titelgewinn möglich. In der Doppel-Konkurrenz zogen Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff ins Finale ein. Im Halbfinale besiegte das Duo die amerikanisch-österreichische Paarung Vasil Kirkov und Lucas Miedler 6:4, 3:6, 11:9. Die Entscheidung fiel im spannenden Match-Tiebreak.