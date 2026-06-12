ATP-Turnier

Struff/Hanfmann ziehen ins Doppel-Finale in Stuttgart ein

Im Einzel sind die deutschen Tennisprofis beim diesjährigen Stuttgarter Turnier auf dem Weissenhof weit vom Titel entfernt. Im Doppel sieht das anders aus. Das Halbfinale wird zum Krimi.

Im Doppel mit Yannick Hanfmann im Stuttgarter Finale: Jan-Lennard Struff. Foto: Marijan Murat/dpa
Im Doppel mit Yannick Hanfmann im Stuttgarter Finale: Jan-Lennard Struff.

Stuttgart (dpa) - Nach dem frühen Ausscheiden der heimischen Teilnehmer im Einzel ist dennoch am Sonntag ein deutscher Titelgewinn möglich. In der Doppel-Konkurrenz zogen Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff ins Finale ein. Im Halbfinale besiegte das Duo die amerikanisch-österreichische Paarung Vasil Kirkov und Lucas Miedler 6:4, 3:6, 11:9. Die Entscheidung fiel im spannenden Match-Tiebreak. 

Yannick Hanfmann strebt nun am Sonntag im Doppel mit Jan-Lennard Struff den Titel an. Foto: Marijan Murat/dpa
Yannick Hanfmann strebt nun am Sonntag im Doppel mit Jan-Lennard Struff den Titel an.

Endspiel-Gegner noch offen

Die Final-Gegner werden erst am Samstag ermittelt. Die an Position eins gesetzten Francisco Cabral (Portugal) und Nikola Mektic (Kroatien) gehen als Favoriten in das Halbfinale gegen Stefanos Sakellaridis (Griechenland) und Daniil Glinka (Estland).

Im Einzel waren Hanfmann und Struff im Achtelfinale ausgeschieden.

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