Struktur-Kommission legt Ideen für Amtsgericht Frankfurt vor

Frankfurt (dpa/lhe) - Wie kann sich das Amtsgericht Frankfurt strukturell besser aufstellen und seine Abläufe optimieren? Zu dieser Frage hat nun eine Kommission erste Vorschläge für die Familien- und Betreuungsabteilung vorgelegt. Die gerichtsinternen Berater hätten dafür zahlreiche Gespräche mit Richterinnen und Richtern geführt und den Arbeitsalltag begleitet, teilte ein Sprecher des Justizministeriums in Wiesbaden mit. Die Vorschläge würden nun geprüft.

Die Situation am Amtsgericht Frankfurt soll am Donnerstag Thema im rechtspolitischen Ausschuss im hessischen Landtag werden. Die Grünen-Fraktion verweist auf eine chronische Überlastung. Gerichtspräsidentin Susanne Wetzel hatte vor wenigen Tagen laut einem Bericht der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» erklärt, es gebe in Deutschland kein anderes Amtsgericht, das dermaßen belastet sei. Immer mehr Fälle blieben liegen.

Minister berichtet von guten Erfahrungen an anderen Gerichten

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Die Organisation und Struktur zu überprüfen, trage dazu bei, dass Gerichte entlastet würden, teilte Justizminister Christian Heinz (CDU) mit. Gerichte mit ähnlichen personellen Problemen wie Frankfurt hätten ihre Strukturen ebenfalls auf den Prüfstand gestellt und dafür gesorgt, «dass sich die Situation für alle verbessert und das Gericht effizienter gearbeitet hat». Beispielsweise sei dies in Offenbach oder Darmstadt gelungen.