Mutmaßliche Trunkenheitsfahrt

Studentin flieht mit beschädigtem Auto auf A9 vor Polizei

Die Polizei geht davon aus, dass eine 22-Jährige zuvor ein Konzert von Nico Santos besucht hat. Wenig später flüchtet sie offenbar alkoholisiert auf die Autobahn 9. Was noch bekannt ist.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

München (dpa) - Eine mutmaßlich alkoholisierte 22-Jährige ist in München mit ihrem Auto vor der Polizei geflüchtet und hat anschließend auf der A9 versucht, zu Fuß über eine Leitplanke zu entkommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers geht die Polizei davon aus, dass die Studentin zuvor ein Konzert von Nico Santos im Münchner Olympiapark besucht hatte.

Demnach meldete eine Zeugin die augenscheinlich alkoholisierte 22-Jährige aus dem Landkreis Fulda am Dienstag, als sie in ihr Auto stieg und losfuhr. Eine Streife entdeckte sie wenig später, fuhr hinter ihr her und forderte sie auf anzuhalten, was die 22-Jährige missachtete. Anschließend sei sie auf die A9 in Richtung Nürnberg geflüchtet.

Da sie zuvor mit beiden rechten Reifen gegen den Randstein gefahren und ihr Auto dadurch stark beschädigt hatte, sei sie auf der Autobahn zeitweise mit nur etwa 60 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. Auf Höhe Studentenstadt habe sie den Wagen schließlich abgestellt und versucht, über die Leitplanke zu flüchten. Polizeibeamte verhinderten dies und nahmen die Frau fest.

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Einen freiwilligen Atemalkoholtest habe die 22-Jährige verweigert. Ihr sei daraufhin Blut abgenommen worden. Ihr Führerschein wurde den Angaben zufolge beschlagnahmt. Am Auto sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Ein Fahrstreifen der zweispurigen A9 war wegen des Einsatzes rund eine Stunde gesperrt.

Gegen die 22-Jährige wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

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