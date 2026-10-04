Frankfurt am Main

Trunkenheitsfahrt im Doppelpack

Ein falsch geparktes Auto führt in Frankfurt-Sossenheim zu einer Kontrolle - und am Ende zu zwei Blutentnahmen wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr.

Erst stoppte die Polizei einen mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer. Kurz darauf erschien seine Bekannte - ebenfalls alkoholisiert, aber auf einem E-Scooter. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Erst stoppte die Polizei einen mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer. Kurz darauf erschien seine Bekannte - ebenfalls alkoholisiert, aber auf einem E-Scooter. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Polizeikontrolle im Frankfurter Stadtteil Sossenheim sind in der Nacht gleich zwei mutmaßlich alkoholisierte Verkehrsteilnehmer aufgefallen. Zunächst stoppten Beamte nach Polizeiangaben einen 62 Jahre alten Autofahrer, der zuvor wegen eines Parkmanövers und des Verdachts auf Alkoholisierung gemeldet worden war. Ein Atemalkoholtest bestätigte laut Mitteilung den Verdacht gegen den Mann. 

Damit war der Fall aber noch nicht beendet: Der Mann bat den Angaben zufolge eine Bekannte, sein Auto abzuholen. Die 51-Jährige tauchte kurze Zeit später an der Kontrollstelle auf - allerdings selbst alkoholisiert und auf einem E-Scooter. Auch bei ihr habe ein Vortest einen Wert deutlich über den gesetzlichen Grenzwerten ergeben, hieß es.

Beide mussten mit zur Dienststelle, wo Blutentnahmen vorgenommen wurden. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

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