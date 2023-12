Auf Polizisten zugefahren: Drei Jahre und drei Monate Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er bei einer Verkehrskontrolle betrunken auf einen Polizeibeamten zugefahren ist, ist ein 29 Jahre alter Mann vom Landgericht Frankfurt zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Die Schwurgerichtskammer, die ursprünglich wegen versuchten Totschlags verhandelt hatte, ging am Freitag von gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den und Trunkenheit im Straßenverkehr aus. Für ein Tötungsdelikt mangele es am Tatvorsatz, hieß es.