Studie: Jede dritte Frau erlebt Hürden beim Schwangerwerden

Wiesbaden (dpa) - Fast jede dritte Frau im reproduktiven Alter hat einer aktuellen Studie zufolge Schwierigkeiten beim Schwangerwerden. Zu diesem Ergebnis kam das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB), das sogenannte Fertilitätsbarrieren untersucht hat. Demnach berichteten rund 28 Prozent der befragten Frauen innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren über Infertilität – das heißt, dass eine Schwangerschaft nur verzögert eintritt oder ausbleibt.

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Der Studie zufolge gaben weitere 9 Prozent an, eine oder mehrere Fehlgeburten erlebt zu haben. «Die Ergebnisse zeigen, dass etwa jede dritte Frau im reproduktiven Alter biologische Fertilitätsbarrieren erlebt», sagte Studienmitautorin Nadja Milewski.

Für die Analyse wurden Daten des Familienpanels «pairfam» ausgewertet. Insgesamt begleiteten die Forscherinnen und Forscher 1.862 Frauen aus drei Geburtskohorten über einen Zeitraum von zehn Jahren. Eine Geburtskohorte ist eine Gruppe von Menschen, die meist im selben Jahr geboren wurden.

Deutliche Unterschiede bei Frauen ab 35 Jahren

Ein zentraler Faktor ist laut Studie das Alter bei der Familiengründung. In den vergangenen Jahrzehnten ist das durchschnittliche Alter von Müttern demnach beim ersten Kind in Deutschland auf 30,4 Jahre gestiegen. Die Väter seien meist noch älter. Mit zunehmendem Alter nehme jedoch das Risiko für Infertilität und Schwangerschaftsverluste deutlich zu.

«Das Risiko, dass Kinderwünsche unerfüllt bleiben, ist bei den Frauen ab 35 Jahren erheblich», betonte Milewski. So haben in der Altersgruppe ab 35 Jahren bereits 47 Prozent der Frauen – also fast jede zweite – «Fertilitätsbarrieren» erlebt. Nur 8 Prozent der Frauen in diesem Alter haben ohne solche Probleme ein Kind bekommen.

In der mittleren Altersgruppe – etwa zwischen Mitte 20 und Mitte 30 – sieht das deutlich anders aus: Rund 63 Prozent dieser Frauen bekamen innerhalb von zehn Jahren mindestens ein Kind.

Autorinnen empfehlen Aufklärung

Die Autorinnen der Studie sehen Handlungsbedarf in der Aufklärung. «Ein realistisches Verständnis darüber, wie das Alter das Risiko beeinflusst, kann Frauen und Männer bei der Familienplanung unterstützen», sagte Mitautorin Jasmin Passet-Wittig.