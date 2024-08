Studie: Kita-Personal in Hessen häufiger krank

Wiesbaden/Gütersloh (dpa/lhe) - Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas sind 2023 auch in Hessen deutlich häufiger krank ausgefallen als Beschäftigte in anderen Berufen. So waren Angestellte im Bereich Kinderbetreuung und -erziehung im vergangenen Jahr im Schnitt an knapp 31 Tagen krankgeschrieben, wie aus einer Studie der Bertelsmann Stiftung hervorgeht. Über alle Berufsgruppen hinweg lag die Zahl der Krankentage im selben Zeitraum bei knapp 21 Tagen. Bundesweit lag die Zahl der Krankheitstage in dem Berufsfeld bei 29,6 Tagen, gegenüber 20,1 Tagen im Schnitt aller Berufsgruppen. Damit lag Hessen leicht über dem Bundesdurchschnitt.