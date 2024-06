Studie: Verbundenheit zur EU ist deutlich gestiegen

Für die Studie werteten die Autoren Datensätze von 600.000 Menschen aus allen EU-Ländern zwischen 1991 und 2023 aus, wie die saarländische Uni am Donnerstag mitteilte. Die Daten stammen aus der Langzeit-Umfrage «Eurobarometer», bei der die Bürger auf einer Skala von 1 bis 4 angegeben konnten, wie sehr sie sich der EU verbunden fühlen.

Die Ergebnisse hätten gezeigt, dass Krisen wie die Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg den Zusammenhalt innerhalb der EU stärkten - und das über alle Generationen und Altersgruppen hinweg. Damit widerlege die Studie die Annahme, dass jüngere EU-Bürger eine stärkere Bindung zur Europäischen Union hätten, da sie bereits ihre Jugend in dem stärker integrierten Staatenverbund verbracht hätten. Aber auch außerhalb dieser Altersgruppe habe das Verbundenheitsgefühl deutlich zugenommen, hieß es.

Der 1. Mai steht bei den Gewerkschaften in diesem Jahr im Zeichen der Krisen. Bei den Kundgebungen geht es um eine solidarische Krisenbewältigung und eine gerechte Zukunft.

DGB: Zeichen in Krisenzeiten setzen und Solidarität zeigen

Haben sich die Deutschen an ein Leben in der Dauerkrise gewöhnt? Nach einer Umfrage des Hamburger Zukunftsforschers Opaschowski wächst die Zahl der Optimisten.

Zum Jahresende blickt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst besorgt in die Zukunft: Die Europawahl 2024 wird aus seiner Sicht zum Gradmesser für die Demokratie.

Wüst: In Krisenzeiten stärker für die Demokratie einstehen

Ein Grund dafür könne sein, dass Corona und der Krieg in der Ukraine die EU-Länder nicht gegeneinander aufgebracht, sondern sie gegen einen «äußeren Feind» geeint hätten, hieß es in der Mitteilung. Die Studie wurde im Journal of European Public Policy veröffentlicht.