Studie: WG-Zimmer in Frankfurt zum Wintersemester teurer

Frankfurt/Berlin (dpa/lhe) - Zum bevorstehenden Start des Wintersemesters müssen Studierende für WG-Zimmer in Frankfurt laut einer Studie tiefer in die Tasche greifen. Der mittlere Preis für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft liegt nach einer Auswertung des Moses Mendelssohn Instituts in Kooperation mit der Vermittlungsplattform wg-gesucht.de in der Mainmetropole bei 680 Euro im Monat - das sind 50 Euro mehr als im Wintersemester 2023/24. Unter den fünf teuersten Standorten liegt Frankfurt damit auf Platz zwei - hinter dem teuersten Standort München und vor Berlin, Hamburg und Köln.