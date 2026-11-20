Studierende besetzen Hörsaal an Universität Freiburg
In der Nacht besetzen Studierende einen Hörsaal in Freiburg – am Morgen läuft die Aktion noch immer. Was fordern sie?
Freiburg (dpa/lsw) - Vor den für Freitag angekündigten Gen-Z-Protesten haben Studierende in der Nacht einen Hörsaal der Universität Freiburg besetzt. Einem Sprecher der Polizei zufolge verlief dabei alles ruhig. Demnach sei bei der angekündigten Besetzung nicht viel zu machen gewesen. Um 6.30 Uhr morgens lief die Aktion dem Sprecher zufolge noch immer.
Die Veranstalter sprachen am Abend von über 400 Teilnehmenden. Auf Nachfrage bei der Polizei wurde dies zunächst nicht bestätigt. Der Protest der jungen Menschen richtet sich eigenen Angaben zufolge gegen Sozialkürzungen, Militarisierung und für bessere Bildung.
«Die Uni ist ein Raum der Studierenden, kollektiv haben wir uns entschlossen, uns diesen Raum zurückzuholen», sagte eine Sprecherin der Aktion am Donnerstagabend. «Wir bauen eine bundesweite Bewegung auf und fangen gerade erst an. Freiburg hat heute den Startschuss gesetzt.» Am Morgen wollen die Studierenden erarbeitete Forderungen präsentieren.