2. Fußball-Bundesliga

«Stück weit normal»: Coach Senft relativiert KSC-Ausschläge

4:0 gegen Darmstadt, 1:6 in Magdeburg, 2:1 gegen Heidenheim - und nun in Bochum? Karlsruhes Trainer analysiert vor der Reise in den Ruhrpott die jüngste Achterbahnfahrt.

Maximilian Senft und der KSC sind am Sonntag in Bochum zu Gast. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Maximilian Senft und der KSC sind am Sonntag in Bochum zu Gast. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Trainer Maximilian Senft und der Karlsruher SC wollen ein Déjà-vu im kommenden Auswärtsspiel beim VfL Bochum (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) unbedingt vermeiden. Man gehe «gestärkt» aus der vergangenen Partie gegen den 1. FC Heidenheim (2:1) hervor, sagte der Österreicher. Zugleich hätten sie beim badischen Fußball-Zweitligisten «nicht vergessen, wie wir nach dem letzten sehr souveränen Heimspiel gespielt haben».

Vor drei Wochen gewannen die Karlsruher zu Hause mit 4:0 gegen den SV Darmstadt 98, im Spiel darauf gingen sie mit 1:6 beim 1. FC Magdeburg unter. «Umso mehr motiviert sind wir, es diesmal besser zu machen», sagte Senft rückblickend auf den eminent wichtigen Erfolg gegen Heidenheim und vor der Reise in den Ruhrpott.

Elf Punkte aus zehn Spielen

Beirren lässt sich der neue KSC-Trainer von den gewaltigen Ausschlägen im bisherigen Saisonverlauf nicht. Das sei «ein Stück weit normal in dieser Entwicklung, in der wir uns befinden», erklärte Senft. Natürlich sei es aber das Ziel, häufiger und konstanter positive Leistungen und Ergebnisse abzuliefern.

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Senft hatte beim KSC im Sommer die Nachfolge des langjährigen Trainers Christian Eichner angetreten und einen neuen Spielstil installiert. Nach zehn durchwachsenen Spieltagen stehen die Badener bei elf Punkten - genau wie der kommende Gegner Bochum. Auf die Abwehr-Routiniers Marcel Franke und Sebastian Jung müssen die Karlsruher auch am Sonntag verzichten.

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