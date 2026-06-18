Stürmer mit Potenzial: VfB verpflichtet van der Leij
Mit 13 Treffern in 33 Spielen in den Niederlanden hat Tim van der Leij die VfB-Verantwortlichen überzeugt. Jetzt soll das Talent beim VfB auf Torejagd gehen – aber vorerst nicht in der Bundesliga.
Stuttgart (dpa/lsw) - Der VfB Stuttgart hat den niederländischen Stürmer Tim van der Leij verpflichtet. Der 20-Jährige kommt vom niederländischen Zweitligisten RKC Waalwijk und unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2030, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Nach Mittelfeldspieler Grischa Prömel und Torhüter Marius Funk ist van der Leij der dritte Neuzugang des VfB in diesem Sommer, ist aber zunächst nicht für die erste Mannschaft eingeplant.
Talent vorerst nicht beim Hoeneß-Team eingeplant
Der 1,93 Meter große Angreifer soll zunächst bei der zweiten Mannschaft der Schwaben in der 3. Liga ins Training einsteigen, wie der VfB mitteilte. Er solle sich «schrittweise auf das nächsthöhere Level entwickeln».
Neuzugang sieht den Wechsel als Chance
«Tim ist ein sehr talentierter Stürmer mit einem spannenden Profil», sagte Sportdirektor Christian Gentner. «Er hat in der vergangenen Saison in Waalwijk gute Leistungen gezeigt und mit vielen Toren auf sich aufmerksam gemacht.»
Beim niederländischen Zweitligisten erzielte der Stürmer in der vergangenen Saison 13 Tore in 33 Spielen. «Für mich ist es ein großartiger Schritt und eine große Chance», sagte van der Leij über seinen Wechsel.
Im Sturm sind die Stuttgarter von Trainer Sebastian Hoeneß mit Nationalstürmer Deniz Undav und dem bosnischen WM-Teilnehmer Ermedin Demirovic als Stammkräfte besetzt.