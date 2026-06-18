Transfer von 2. in 3. Liga

Stürmer Schleusener wechselt von Karlsruhe nach Düsseldorf

Nach dem Abstieg in die 3. Liga muss Düsseldorf ein neues Team aufbauen. Die Fortuna kann einen erfahrenen Stürmer überzeugen.

Geht nach fünf Jahren KSC zur Fortuna nach Düsseldorf: Fabian Schleusener (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Geht nach fünf Jahren KSC zur Fortuna nach Düsseldorf: Fabian Schleusener (Archivbild)

Karlsruhe/Düsseldorf (dpa) - Stürmer Fabian Schleusener verlässt nach fünf Jahren den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC und wechselt zu Fortuna Düsseldorf. Wie die Rheinländer mitteilten, erhält der 34-Jährige einen Vertrag über zwei Spielzeiten. Düsseldorf muss nach dem Abstieg in die 3. Liga den Kader umfangreich neu aufbauen - Schleusener kommt ablösefrei.

Der Angreifer erzielte in der vorigen Saison 14 Tore in 35 Pflichtspielen. «Ich habe totale Lust auf die Aufgabe und mich dabei auch bewusst gegen Angebote aus höheren Ligen entschieden», wurde Schleusener in der Mitteilung zitiert. Der gebürtige Freiburg spielte in seiner Karriere auch unter anderem für den 1. FC Nürnberg, den SV Sandhausen und den FSV Frankfurt.

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