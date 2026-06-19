2. Fußball-Bundesliga

Rapp wechselt vom Karlsruher SC nach Dresden

Der nächste erfahrene Zweitliga-Profi verlässt den Karlsruher SC. Auch Rapp nimmt eine neue Herausforderung an.

Karlsruhes Nicolai Rapp (l) spielt künftig in Dresden. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Karlsruhes Nicolai Rapp (l) spielt künftig in Dresden. (Archivbild)

Dresden/Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach dem Abschied von Stürmer Fabian Schleusener muss der Karlsruher SC den nächsten Weggang hinnehmen. Mittelfeldspieler Nicolai Rapp (29) wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga zu Dynamo Dresden. «Zweieinhalb Jahre lange habe ich das KSC-Trikot sehr gerne getragen», sagte Rapp laut einer Mitteilung des KSC.

Rapp kommt ablösefrei nach Dresden und soll dort die Lücke schließen, die der Wechsel von Kofi Amoako zum Hamburger SV aufgetan hat. 

«Nicolai kennt die Liga extrem gut und kann einer Mannschaft mit seiner Spielweise die nötige Stabilität verleihen und darüber hinaus auch offensiv immer wieder wichtige Impulse für den Spielaufbau setzen», sagte Dynamos Sport-Geschäftsführer Sören Gonther.

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Reichlich Erfahrung in der 2. Liga

Der in Heidelberg geborene Rapp wurde im Nachwuchsleistungszentrum der TSG 1899 Hoffenheim ausgebildet. Zweitliga-Erfahrung sammelte er bei der SpVgg Greuther Fürth, dem FC Erzgebirge Aue, dem 1. FC Union Berlin sowie bei Darmstadt 98. Für Werder Bremen absolvierte er zudem seine ersten Bundesliga-Partien. Nach einer Leihe zum 1. FC Kaiserslautern spielte er seit 2024 für den KSC. Insgesamt absolvierte der 29-Jährige neun Bundesliga-Partien sowie 211 Spiele in der 2. Bundesliga.

Stürmer Schleusener verlässt den KSC unterdessen nach fünf Jahren und schließt sich Fortuna Düsseldorf an.

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