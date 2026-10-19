Deutsche Eishockey Liga

Stürmer wird operiert: Wild Wings vorerst ohne Ortega

Austin Ortega wird den Schwenninger Wild Wings erst mal fehlen. Die Personalsituation in der Offensive spitzt sich zu. Ein neuer Spieler steht aber schon parat.

Schwenningens Austin Ortega - hier noch in seiner Münchner Zeit - fällt vorerst aus. (Archivbild) Foto: Ulrich Gamel/Bildagentur kolbert-press/dpa
Schwenningens Austin Ortega - hier noch in seiner Münchner Zeit - fällt vorerst aus. (Archivbild)

Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings müssen in den kommenden Wochen auf Stürmer Austin Ortega verzichten. Der 32 Jahre alte US-Amerikaner müsse sich kurzfristig einem medizinisch notwendigen Eingriff unterziehen, der keinen weiteren Aufschub zulasse, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit. Die exakte Ausfallzeit könne aktuell noch nicht abschließend prognostiziert werden, hieß es weiter.

Aufgrund der angespannten Personalsituation in ihrer Offensive bemühten sich die Wild Wings direkt um Ersatz und verpflichteten den 28-jährigen Connor Bunnaman, der zuletzt für den tschechischen Club Mountfield HK spielte. Der Kanadier werde bereits am Dienstag in der Neckarstadt erwartet.

Die Schwenninger sind derzeit Tabellenvorletzter, gewannen am Sonntag aber das Baden-Württemberg-Duell bei den Adler Mannheim (2:1).

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