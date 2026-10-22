Stürmische Böen und Regenschauer in Hessen
Es wird ungemütlich im Land - das Wetter bringt Wolken, länger andauernden Regen und teils starken Wind. Von der Sonne werden die Menschen auch am Wochenende wenig bis nichts zu sehen bekommen.
Offenbach am Main (dpa/lhe) - Nass, kalt und trüb zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen in Hessen. Die Sonne versteckt sich den Tag über hinter teils dichten Wolkenfeldern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte.
Dabei fallen immer wieder Regenschauer. Die Höchsttemperaturen bleiben mit 11 bis 15 Grad kühl. Im höheren Bergland werden laut DWD Werte um 8 Grad erwartet. Vor allem im Bergland kommt es zu starken bis stürmischen Böen, die allerdings zum Abend hin nachlassen.
Stürmische Böen auch am Wochenende
In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Bei verbreitet starken bis stürmischen Böen sinken die Temperaturen auf 4 bis 7 Grad. Am Freitag setzt sich das ungemütliche und stürmische Herbstwetter fort. Häufig regnet es, der Himmel bleibt bedeckt. In höheren Lagen rechnen die Wetterexperten mit Temperaturen um 8 Grad, sonst liegen die Höchstwerte zwischen 10 und 14 Grad.
In der Nacht fallen die Werte dann auf 3 bis 7 Grad. Es bleibt bewölkt und regnerisch. Das setzt sich am Samstag fort. Der Regenschirm bleibt ein wichtiger Begleiter, dabei bleibt es frisch. Im Bergland rechne man mit 6 bis 9 Grad, sonst mit 10 bis 14 Grad, so die Meteorologen. In exponierten Höhenlagen kann es zu Sturmböen kommen.