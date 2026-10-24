Teils stürmisches und regnerisches Herbstwetter
Auch am Wochenende bleibt es in Hessen nass und windig. Der Deutsche Wetterdienst erwartet teils stürmische Böen, in höheren Lagen auch Sturmböen.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen gibt es heute erneut regnerisches und teils stürmisches Wetter. Der Tag bringe zunächst mäßigen bis frischen Wind, teilweise mit stürmischen Böen und in Höhenlagen auch mit Sturmböen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 14 Grad.
Der Sonntag bringt erneut Wolken und Regen. Am Nachmittag könne es stellenweise Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen den Meteorologen zufolge bei 10 bis 15 Grad. Erneut sei mit mäßigem oder frischem Wind zu rechnen. Es könne auch wieder stürmische Böen und in Höhenlagen Sturmböen geben. An dem Herbstwetter ändert sich auch zum Wochenstart nichts.