Stürmische Nacht im Südwesten: ein Verletzter, kaum Schäden
In Stuttgart steht eine Straße zeitweise unter Wasser, andernorts stürzen Bäume um. Der Wetterdienst hatte eine stürmische Nacht vorausgesagt, doch größere Schäden blieben offenbar aus.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einer stürmischen Nacht in Baden-Württemberg sind größere Schäden zwar ausgeblieben, mancherorts ist die Polizei aber für zahlreiche Unwettereinsätze ausgerückt. Im Gebiet des Polizeipräsidiums Pforzheim waren die Kräfte mehr als 30 Mal wegen umgestürzter Bäume und Bauzäune im Einsatz, wie ein Polizeisprecher sagte. Auf der Bundesstraße 294 bei Birkenfeld (Enzkreis) wurde ein Auto von einem Baum getroffen, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.
In Stuttgart lief eine Straße im Westen der Stadt mit Wasser voll, sie wurde am Morgen zeitweise gesperrt. Insgesamt meldete das Präsidium acht witterungsbedingte Einsätze. Auch in Ludwigsburg oder Heilbronn stürzten den Angaben zufolge vereinzelt Bäume und Bauzäune um. Verletzte und größere Schaden blieben aus.
Den Rest Baden-Württembergs verschonten die Unwetter weitgehend: «Der Sturm hat uns vergleichsweise in Ruhe gelassen», sagte etwa ein Polizeisprecher aus Freiburg.