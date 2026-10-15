Sturm- und Hagelschäden kosten im Südwesten besonders viel

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Versicherer haben bei einem Sturm- oder Hagelschaden in Baden-Württemberg 2025 besonders viel zahlen müssen. Im Schnitt kostete es sie pro Fall rund 3.300 Euro, bundesweit waren es 2.100 Euro, wie aus dem neuen Naturgefahrenreport des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervorging.

Insgesamt verursachten Sturm und Hagel im Land im vergangenen Jahr einen Schadenaufwand von 200 Millionen Euro, nach Nordrhein-Westfalen der zweithöchste Wert aller Länder.

Die stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach sagte, Sturzfluten, Starkregen, schwere Stürme und immer mehr Hitzetage zeigten, dass man sich auf veränderte Risiken einstellen müsse. «Wir Versicherer gehen davon aus, dass sich die Schäden infolge des Klimawandels bis 2050 mindestens verdoppeln könnten.»

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