Sturmböen: Bäume auf Straßen, Dach abgedeckt

Idstein/Fulda (dpa/lhe) - Das über Deutschland hinweggezogene Unwetter hat am Montagabend in Hessen unter anderem Bäume umstürzen lassen und Dächer abgedeckt. Die Freiwilligen Feuerwehren des Rheingau-Taunus-Kreises etwa hatten mehr als 20 Einsätze aufgrund von Sturmböen. Meist seien Bäume auf Straßen gestürzt, in Idstein sei ein Dach zum Teil abgedeckt worden, teilten Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst des Kreises am Abend mit. Verletzt wurde demnach niemand.