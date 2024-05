Polizeistation Idstein nach Unwetter stark beschädigt

Idstein (dpa/lhe) - Eindringende Wassermassen durch das Unwetter haben in der Nacht zum Freitag schwere Schäden in der Polizeistation Idstein im Rheingau-Taunus-Kreis angerichtet. Das Gebäude werde auf absehbare Zeit nicht wieder in Betrieb genommen werden können. Die Polizei werde aber weiterhin in Idstein präsent sein, hieß es in einer Mitteilung. Es sei geplant, dass die Beamten zumindest für eine Präsenz an Werktagen übergangsweise in andere Räumlichkeiten umziehen. Die telefonische Erreichbarkeit bleibe unverändert. Die Amtsleitung sei bis auf weiteres zur Polizei nach Taunusstein umgeleitet und der Notruf 110 rund um die Uhr erreichbar.

Die Instandsetzung der Innenräume werde voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen, hieß es. Eine Schadenshöhe lasse sich noch nicht abschätzen, zunächst müssten Fachleute die Räume in Augenschein nehmen. Die Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, für dringliche Anliegen bis auf Weiteres die Rufnummer der Polizeistation Idstein zu wählen und in Notfällen die 110.