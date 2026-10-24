Sturmtief «Luise» entwurzelt Bäume - Ast trifft Radfahrerin

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr als 130 Einsätze um die Regionen Karlsruhe und Mannheim: Sturmtief «Luise» hat in Baden-Württemberg zahlreiche Bäume entwurzelt, Äste abgebrochen und Polizei und Feuerwehr bis zum Morgen beschäftigt. Eine Radfahrerin wurde an einem Baggersee in Kronau (Landkreis Karlsruhe) am Kopf von einem herabfallenden Ast getroffen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen.

In Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis brachen wegen der Sturmböen Äste ab und fielen auf geparkte Fahrzeuge.

Teilweise sind laut Polizeiangaben Bäume vollständig entwurzelt worden, stürzten um und blockierten in der Folge Gehwege und Straßen. Darüber hinaus riss der Sturm Verkehrsschilder aus ihren Verankerungen, Bauzäune kippten um. Vereinzelt lösten sich Dachziegeln von Häusern und fielen zu Boden. Die Höhe des Schadens könne man bislang nicht beziffern, teilte die Polizei mit.

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