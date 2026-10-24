Sturmtief «Luise» entwurzelt Bäume - Ast trifft Radfahrerin
Umgestürzte Bäume und blockierte Straßen beschäftigen Polizei und Feuerwehr bis zum Morgen. Eine erste Bilanz.
Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr als 130 Einsätze um die Regionen Karlsruhe und Mannheim: Sturmtief «Luise» hat in Baden-Württemberg zahlreiche Bäume entwurzelt, Äste abgebrochen und Polizei und Feuerwehr bis zum Morgen beschäftigt. Eine Radfahrerin wurde an einem Baggersee in Kronau (Landkreis Karlsruhe) am Kopf von einem herabfallenden Ast getroffen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen.
In Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis brachen wegen der Sturmböen Äste ab und fielen auf geparkte Fahrzeuge.
Teilweise sind laut Polizeiangaben Bäume vollständig entwurzelt worden, stürzten um und blockierten in der Folge Gehwege und Straßen. Darüber hinaus riss der Sturm Verkehrsschilder aus ihren Verankerungen, Bauzäune kippten um. Vereinzelt lösten sich Dachziegeln von Häusern und fielen zu Boden. Die Höhe des Schadens könne man bislang nicht beziffern, teilte die Polizei mit.
Die Feuerwehr in Baden-Baden war etwa mit ihrer Drehleiter im Einsatz, weil sich am Freitag an einem Gebäude ein Teil einer Regenrinne gelöst hatte. Ein Baum stürzte dort überdies auf ein Gebäude, weitere auf Fahrbahnen. Aufgrund des anhaltend starken Windes sowie bereits umgestürzter und teilweise ineinander verkeilter Bäume mussten Straßen bis zum Morgen gesperrt werden.