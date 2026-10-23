Sturmtief trifft Bahnverkehr und bremst Achterbahnen aus

Stuttgart (dpa/lsw) - Umgestürzte Bäume, herabfallende Gegenstände, ausgebremste Achterbahnen: Sturmtief «Luise» hat auch in Baden-Württemberg gewütet und Schäden angerichtet. In Karlsruhe wurde der Bahnverkehr am Hauptbahnhof wegen eines Gegenstands in der Oberleitung vorübergehend komplett eingestellt. Bei Pforzheim prallte eine Regionalbahn mit Hunderten Fahrgästen gegen einen Ast. In Heidelberg stürzte ein Baum auf eine Oberleitung und sorgte für eine Straßensperrung. Der Europa-Park in Rust schloss wegen des stürmischen Wetters vorübergehend seine großen Achterbahnen im Freien.

Verletzte gab es nach Angaben der Polizei weder bei dem Vorfall am Karlsruher Hauptbahnhof noch bei der Regionalbahn nahe Pforzheim. Die Schäden beeinträchtigten aber massiv den Verkehr: Während in Karlsruhe eine gute Stunde keine Züge mehr in den Hauptbahnhof einfahren konnten, musste der Regionalzug bei Pforzheim auf der Strecke halten. Die S-Bahn in Stuttgart musste auf mehreren Strecken ihren Fahrplan ändern, weil ein Baum auf die Strecke stürzte.

Sturm legt ganzen Bahnhof lahm

Am Karlsruher Hauptbahnhof war nach Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei wegen des Sturms ein Gegenstand am Bahnsteig 2 in die Oberleitung geflogen. Reisende hätten von einem «massivem Funkenschlag» berichtet. Um was für einen Gegenstand es sich handelte, war zunächst nicht bekannt.

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Zur Sicherheit wurde die Oberleitung abgeschaltet. Der Bahnverkehr kam dadurch zunächst vollständig zum Erliegen. Experten überprüften die Oberleitung anschließend. Dann wurden alle Gleise wieder freigegeben, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Abend sagte.

Regionalbahn mit Hunderten Fahrgästen trifft Ast

Bei Pforzheim kollidierte eine Regionalbahn auf dem Weg nach Mühlacker mit einem Ast. Dieser traf den Zug an der Windschutzscheibe, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bahn hielt daraufhin im Pforzheimer Ortsteil Eutingen auf der Strecke an. An Bord befanden sich Hunderte Fahrgäste.

Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Landes- und Bundespolizei machten sich am Nachmittag auf den Weg zur Unfallstelle. Damit die Einsatzfahrzeuge dorthin gelangen konnten, musste eine angrenzende Straße nahe den Gleisen gesperrt werden. Nach einer guten Stunde konnte die Fahrt bis Mühlacker fortgesetzt werden.

Große Achterbahnen im Europa-Park geschlossen

Im Europa-Park in Rust hatte der Sturm auch Folgen für Ausflügler. Deutschlands größter Freizeitpark fuhr seinen Betrieb wegen des Wetters vorübergehend zurück. Die großen Achterbahnen im Außenbereich seien wetterbedingt geschlossen, teilte das Unternehmen mit.

Sobald die Wetterbedingungen es zuließen, sollten die Bahnen wieder fahren. Der Park betonte, dass solche vorübergehenden Schließungen ein übliches Vorgehen in der Branche seien. Einen Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Betriebs nannte das Unternehmen zunächst nicht.

Baum auf Oberleitung in Heidelberg

In Heidelberg stürzte wegen des starken Windes ein Baum auf eine Oberleitung. Daraufhin musste eine vielbefahrene Straße nahe dem Hauptbahnhof stadteinwärts gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Spezialfirma fällte den Baum am Nachmittag, um ihn abtransportieren zu können. Die Polizei warnte angesichts der starken Windböen vor herabfallenden Ästen und umherfliegenden Gegenständen im Straßenverkehr. Örtlich könnten Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde erreicht werden.